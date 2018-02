Getty Images © Imeh Akpanudosen



Islandzki kompozytor Jóhann Jóhannsson nie żyje. Zmarł wczoraj w Berlinie. Miał 48 lat.Karierę rozpoczął w 2000 roku w Reykjaviku i dla rodzimych twórców komponował przez prawie dziesięć lat, ale świat poznał go przede wszystkim jako hollywoodzkiego autora. Sławę przyniosła mu współpraca z Denisem Villeneuve'm ) oraz Jamesem Marshem ). Pracował również jako konsultant muzyczny na planie Darrena Aronofsky'ego . Był dwukrotnie nominowany do Oscara i zdobył Złoty Glob za muzykę do. Specjalizował się w łączeniu elektroniki z klasycznymi orkiestrowymi aranżacjami.Projektem, z którego zrezygnował na ostatnim, jak się okazało, etapie kariery był. Mówiło się wówczas o jego problemach ze zdrowiem. Przyczyna śmierci nie została jednak na razie potwierdzona.