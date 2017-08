Koniec "Niezgodnej" oficjalnie jako serial

3 2 1



Kinowa seriadoczeka się zakończenia. Studio Lionsgate postawiło na swoim i ostatnia część –– zostanie zrealizowana. Nie będzie to jednak film kinowy, ale serial telewizyjny. Projekt został uratowany przez stację Starz.Przypomnijmy, że pierwotnie Lionsgate postanowiło trzeci tom trylogii Veroniki Roth podzielić na dwa filmy. Okazało się jednak, że pierwszy z nich –– był finansową klapą. Wtedy też studio postanowiło, że czwartego filmu nie będzie. Lionsgate już wtedy chciało, żebyzmieniło się w serial telewizyjny.Teraz plany te mogą się ziścić. A wszystko dzięki temu, że Lionsgate pod koniec tamtego roku kupiło stację Starz i to właśnie na jej antenie serial będzie prezentowany.Projekt jest obecnie we wstępnej fazie przygotowań. Nie wiadomo więc, czy zobaczymy w obsadzie gwiazdy kinowego cyklu. Shailene Woodley , czyli tytułowa Niezgodna, już jednak wielokrotnie deklarowała, że nie pojawi się w serialu.Autorem scenariusza jest Adam Cozad ), a reżyserować będzie Lee Toland Krieger ). Obaj panowie byli związani z projektem, kiedy miał to być film kinowy. Obaj też będą producentami wykonawczymi serialu.(do spółki z) to ekranizacja ostatniego tomu trylogii autorstwa Veroniki Roth . Społeczeństwo frakcyjne, w które Tris tak wierzyła, legło w gruzach – podzielone walką o władzę, naznaczone śmiercią i zdradą. Jednego tyrana zastąpił drugi. Miastem rządzą niepodzielnie bezfrakcyjni. Tris wie, że czas uciekać. Lecz jaki świat rozciąga się poza znanymi jej granicami? Może za murem będzie mogła zacząć z Tobiasem wszystko od nowa, bez trudnych kłamstw, podwójnej lojalności, bolesnych wspomnień? A może poza miastem nie ma żadnego świata... Lecz nowa rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca. Nowe szokujące odkrycia zmieniają serca tych, których kocha. Raz jeszcze Tris musi dokonać niemożliwych wyborów - odwagi, wierności, poświęcenia i miłości. Bo tylko ona może przeszkodzić kolejnemu rozlewowi krwi.