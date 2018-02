Koniec "Transformers"? Czas na reboot cyklu?

3 2 1



Dotychczasowa formuła kinowego cykluwyczerpała się. Takie głosy pojawiły się na spotkaniu szefów Hasbro z inwestorami. Według doniesień,które pojawiły się w internecie, na spotkaniu ogłoszono, żebędzie ostatnim filmem z cykluW latach 2018-2020 do kin nie wejdzie żaden aktorski obraz z serii. Oznacza to, że z planów wykreślone zostało widowisko. W tym czasie nowa ekipa wyznaczona przez Hasbro i Paramount opracuje plan rebootu serii.Na razie nie wiadomo, czy planowany restart oparty będzie na pracach grupy scenarzystów, którą jakiś czas temu Paramount Pictures zorganizowało do przygotowania całej masy filmów kinowych w ramach uniwersum Transformers.to pierwszy efekt działania tej grupy. Obraz trafi do kin w grudniu tego roku.Spostrzegawcze osoby sądzą, że pierwsza część nowego cyklutrafi do amerykańskich kin 1 października 2021 roku. Datę tę Paramount i Hasbro już jakiś czas temu zarezerwowało na jakiś swój projekt, którego tytułu dotąd nie podano.