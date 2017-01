Koniec epoki telewizorów 3D

Getty Images © Ethan Miller



Rok 2017 przejdzie do historii jako data śmierci telewizorów 3D. Większość konsumentów jednak tego nawet nie zauważy, ponieważ moda na trzeci wymiar w telewizji nigdy się tak naprawdę nie przyjęła.Koniec przypieczętowały koncerny LG i Sony, które ogłosiły zaprzestanie wspierania 3D i rezygnację z oferowania tej opcji w nowych produktach, nawet tych z wyższej półki. W ubiegłym roku podobną decyzję podjął Samsung. A mniejsi gracze od pewnego czasu zachowywali się tak, jakby opcji 3D w ogóle nie było. LG już zapowiedziało, na czym teraz się skupi. Nową modą będzie w najbliższym czasie HDR.Era telewizorów 3D była bardzo krótka. Moda na nie pojawiła się w 2010 roku wraz z sukcesem. Wtedy to wszystkim wydawało się, że trzeci wymiar jest przyszłością rozrywki w ogóle. Oprócz telewizorów zaopatrzonych w opcję 3D, niektóre stacje telewizyjne zaczęły oferować specjalne kanały nadające w trzech wymiarach. Stacje te jednak długo nie zagrzały miejsca na rynku. Ich śmierć przypieczętowało zamknięcie ESPN 3D w 2013 roku.Apogeum mody na telewizory 3D miało miejsce w 2012 roku, kiedy to 23% wpływów pochodziło ze sprzedaży sprzętu 3D. W 2016 roku udziały spadły do 8%.