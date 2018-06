Koniec sądowej wojny o "Człowieka, który zabił Don Kichota"

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że zakończyła się sądowa batalia o. A to oznacza, że obraz będzie mógł spokojnie trafić do kin.Francuski sąd orzekł, że Terry Gilliam jest winny niedotrzymania kontraktu z portugalskim producentem Paulo Branco . W związku z tym musi zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro.Przypomnijmy, że Terry Gilliam zaczął prace nad fabułą filmu już w 1989 roku. W 2000 roku po raz pierwszym wszedł na plan. Projekt jednak nie został ukończony przez splot okoliczności. Reżyser jednak nigdy z niego nie zrezygnował i po wielu trudach w końcu go nakręcił.Na tym jednak jego problemy się nie skończyły. O swoje prawa w sądzie zaczął bowiem walczyć portugalski producent Paulo Branco . Jak twierdzi, wiąże go kontrakt z Gilliamem , który ten postanowił zignorować. Reżyser odpowiada, że Branco nie wywiązał się ze zobowiązań finansowych, co wymusiło na Gilliamie konieczność szukania pieniędzy u innych osób. Branco odpiera zarzuty i twierdzi, że zainwestował w projekt 2,5 miliona dolarów (budżetwyniósł ok. 17 milionów dolarów). Branco próbował zablokować zdjęcia do filmu. Wtedy jednak sąd uznał, że choć proces będzie kontynuowany, to Gilliam może kręcićbez przeszkód. Organizatorzy festiwalu zostali jednak zobowiązani do wyświetlenia przed seansem planszy z informacją na temat stanu prawnego filmu.