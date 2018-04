Koniec spekulacji. Czy Jake Gyllenhaal zagra Batmana?

3 2 1



Jesienią ubiegłego roku po sieci rozeszła się informacja, że reżyser Matt Reeves nie widzi Bena Afflecka w tytułowej roli. Jego kandydatem do zagrania Mrocznego Mściciela miał być Jake Gyllenhaal . Ten przez kilka miesięcy unikał jednoznacznych deklaracji. Teraz jednak postanowił raz na zawsze wyjaśnić sprawę.Okazję do tego miał niedawno, kiedy ekipa China News Asia zapytała go o to, czy pojawi się w- odpowiedział Gyllenhaal . -Przypomnijmy, że ostatnio po sieci krążą z kolei plotki o tym, jakobyprzestał być priorytetem studia. Ponoć Warner Bros. nie naciska na zapracowanego Reevesa i zdjęcia do widowiska mogą rozpocząć się dopiero w przyszłym roku, i to wcale nie na początku. Obecnie premiera spodziewana jest w okolicach 2021 roku. Kiedybył ogłaszany, jego premiera planowana była na 2017 lub 2018 rok.