Koniec zdjęć do "Avengers 4"!

Bracia Russo ogłosili w czwartek na Twitterze, że dobiegły końca prace na planie. Przy okazji pochwalili się godnym Szalonego Tytana tortem, którym świętowali to wydarzenie.Oto tweet:Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że ekipa jest tak zupełnie wolna. Joe i Anthony Russo rozpoczną teraz żmudny proces montowania i z całą pewnością okaże się, że jakichś scen brakuje, inne nie pasują i trzeba je przerobić lub nakręcić inne w ich miejsce. Można więc spodziewać się za kilka miesięcy informacji o dokrętkach.ma być zamknięciem dotychczasowej historii kinowych ekranizacji komiksów Marvela dokonanych przez studio, którym kieruje Kevin Feige . Co to dokładnie oznacza, jeśli chodzi o fabułę widowiska, tego na razie nie wiadomo. W sieci oczywiście można znaleźć sporo spekulacji.Premieraplanowana jest na maj 2019 roku.