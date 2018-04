Koniec zdjęć do "Zimnej gry" z Pullmanem i Więckiewiczem

Padł ostatni klaps na planie, najnowszego filmu Watchout Studio, twórców filmów. Kino szpiegowskie w reżyserii Łukasza Kośmickiego Robertem Więckiewiczem wejdzie do kin w przyszłym roku.– podkreśla Bill Pullman , który w filmie wciela się w głównego bohatera, Joshuę Manskyego.Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lutym 2018 roku. Odbyło się 41 dni zdjęciowych. W produkcję było zaangażowanych 200 członków ekipy, 70 aktorów i 2000 statystów. Autorem zdjęć do filmu jest Paweł Edelman , a za scenografię odpowiada Allan Starski Za kulisy wielkiej międzynarodowej polityki i w ponadczasowy konflikt mocarstw wciągnie nas poruszający thriller i szpiegowska historia zapomnianego, genialnego mistrza szachowego Joshuy Manskiego ( Bill Pullman ). Tytułowa gra toczy się w Warszawie, która w 1962 roku stała się centrum wydarzeń decydujących o losach świata. Czy możliwe jest, że w Polsce odbyła się kiedyś rozgrywka, która mogła skończyć się trzecią wojną światową?