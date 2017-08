Konsultacje z Joanną Krauze i Filipem Marczewskim w Szkole Wajdy

Konsultacje nie dotyczą szczegółów dramaturgicznych projektu, a możliwości jego rozwoju podczas Programu STUDIO PRÓB. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wszystkich kandydatów, którzy chcieliby omówić swój projekt przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o wysłanie wiadomości na. Maila prosimy zatytułowaći wpisać wybraną datę.Wykładowca STUDIO PRÓB w Szkole Wajdy i Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Otrzymał wiele nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych, jego krótkometrażowybrał udział w kilkudziesięciu festiwalach na całym świecie i zdobył blisko 30 nagród, a debiut fabularny Bez wstydu otrzymał CIVIS Media Prize 2013 dla najlepszego filmu europejskiego poruszającego temat tolerancji oraz uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Agnieszka Grochowska za rolę wotrzymała Orła za najlepszą główną rolę kobiecą. Filip Marczewski ukończył Międzywydziałowe Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim i studia reżyserskie w PWSFTiTv w Łodzi.Od 2004 r. wykładowca Programu Fabularnego STUDIO PRÓB w Szkole Wajdy. W latach 1980 - 2004 wykładowca Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1987 - 1995 specjalistka do spraw literackich Studia Filmowego "Dom". Współpraca reżyserska przy filmach fabularnych Krzysztofa Zanussiego ), Edwarda Żebrowskiego ), Krzysztofa Kieślowskiego ), Antoniego Krauze ). Konsultacja scenariuszowa i artystyczna kilkunastu filmów fabularnych i dokumentalnych, m.in., reż. Grzegorz Zariczny , reż. Anna Kazejak , reż. Magdalena Piekorz , reż. Maciej Pieprzyca , reż. Bartek Konopka , reż. Antoni Krauze . Opiekun artystyczny wielu etiud, m.in.:, reż. Kuba Czekaj #STUDIOPRÓB to roczny, intensywny program reżyserii na poziomie master class (kandydaci mają już doświadczenia twórcze, choć niekoniecznie z dziedziny filmu), którego celem jest przygotowanie do realizacji projektów filmów fabularnych zgłoszonych przez uczestników. Program STUDIO PRÓB obejmuje analizę i rozwój scenariuszy zgłoszonych przez uczestników, a także warsztaty z wybitnymi polskimi reżyserami. Uczestnicy przystępują do zajęć praktycznych, podczas których podejmują się realizacji dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów w warunkach profesjonalnego planu filmowego.Scenarzysta i reżyser. Wykładowca PWSFTViT w Łodzi oraz Programu Fabularnego STUDIO PRÓB w Szkole Wajdy, ekspert PISF. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, Studium Scenariuszowego w PWSFTviT w Łodzi oraz Programu Fabularnego STUDIO PRÓB w Szkole Wajdy. Reżyser i scenarzysta krótkometrażowego filmuna podstawie opowiadania Etgara Kereta , współautor pełnometrażowego filmu, zdobywcy nagrody THINK:FILM AWARD na MFF w Berlinie. Jego nowy film pt., którego koproducentem jest Wajda Studio, otrzymał nagrodę w sekcji FIRST LOOK na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno. Obraz został zakwalifikowany do konkursu głównego 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (18-23.09.2017)Na zgłoszenia aplikacji do programu STUDIO PRÓB czekamy do. Egzaminy odbędą się w październiku 2017 roku. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dokumenty oraz pomysł na film fabularny (treatment - max. 5 stron + 1 scena dialogowa - najważniejsza scena ze scenariusza), jednostronicową eksplikację pomysłu, a także jedną lub kilka prac własnych na płycie CD/DVD.Więcej informacji na temat programu, terminów, czesnego znajduje się na stronie naborowej www.wajdaschool.pl