Kontrofensywa wobec hejterów "Czarnej Pantery"

3 2 1



Dwa dni temu informowaliśmy o fanach DC, którzy postanowili zawalczyć z Disneyem i Marvelem, obniżając widzowską ocenęna portalu Rotten Tomatoes. Inicjatywa spotkała się z odpowiedzią: samego portalu, serwisu Facebook oraz reżysera filmu, Ryana Cooglera Przedstawiciele Rotten Tomatoes poinformowali, że są świadomi wspomnianego projektu i zamierzają monitorować recenzje, by zapobiec wszelkim nadużyciom. Strona wystosowała w tej sprawie oficjalny komunikat:Tymczasem Facebook zamknął założoną na swoim serwisie stronę "Down with Disneys Treatment of Franchises and its Fanboys", która zgromadziła ponad 4 tysiące osób "zainteresowanych wydarzeniem" bądź gotowych "wziąć udział w wydarzeniu". Strona była częścią tej samej inicjatywy, jej założyciele manifestowali walkę z "korporacyjnymi manipulacjami", "fałszywą złą prasą pod adresem uniwersum DC", "opłaconymi krytykami" i tak dalej.Zagadnięty w powyższej sprawie Ryan Coogler powiedział z kolei, że nie interesuje go za bardzo, co myśli ta część widowni, która jeszcze przed obejrzeniem filmu jest gotowa go znienawidzić., dodał reżyser.Premiera filmu: 14 lutego.