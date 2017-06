Korea Południowa też idzie na wojnę z Netfliksem

3 2 1



Konflikt między kiniarzami a platformą streamingową Netflix nasila się. Po problemach we Francji teraz przyszedł czas na Koreę Południową. Trzy największe sieci kinowe w tym kraju właśnie ogłosiły, że przymierzają się do bojkotu filmuNetflix pierwotnie planowało, że w dniu premiery na platformietrafi też do szerokiej dystrybucji w kraju reżysera. Jednak CJ CGV, Lotte Cinema i Megabox, które kontrolują większość z 335 kin w Korei, nie chcą wyświetlać go na swoich ekranach.Co ciekawe, każda z sieci podaje inne powody. CGV odmawia pokazywaniaponieważ jednoczesna premiera w kinach i na Netfliksie "zaburza naturalny porządek dystrybucji filmowej". Megabox jest również przeciwne jednoczesnej premierze. Z kolei przedstawiciele Lotte Cinema deklarują, że chętnie pokażą, ale dopiero za jakiś czas, jako wznowienie, a nie jako premierę jednoczesną z internetową.Przypomnijmy, że w maju Netflix miał ostre starcie z właścicielami kin we Francji. Ci byli oburzeni, że pokazywane na festiwalu w Cannes filmy platformy nie będą mogły trafić do francuskich kin. A nie mogą się w nich pojawić, ponieważ tamtejsze prawo określa, że film może pojawić się na internetowej platformie dopiero trzy lata po swojej kinowej premierze. Te zasady Netflix uznaje za niedorzeczne.Władze Cannes przychyliły się jednak do stanowiska francuskich kiniarzy, co oznacza, że w kolejnych latach filmy Netfliksa nie będą mogły walczyć o Złotą Palmę.