Kosmiczny 2. weekend "Strażników Galaktyki vol. 2"

Pierwsza trójka zagranicznego box office'u wygląda dokładnie tak samo jak przed tygodniem. Ale dlabył to weekend zdecydowanie lepszy niż tydzień temu. Z koleipobiło już praktycznie wszystkie rekordy indyjskiej kinematografii.Widowisko Marvela zarobiło w weekend. Oznacza to wzrost o prawie połowę w porównaniu do wyniku sprzed tygodnia. Było to możliwe, ponieważ film trafił do kin w wielu nowych krajach. W tym do Chin, gdzie zgarnął 45,1 mln dolarów. Jest to czwarte najlepsze otwarcie widowiska Marvela, o 75% lepsze od tego, jakie uzyskali pierwsiW Korei Południowejzgarnęli 13,3 mln dolarów od premiery, co jest lepszym wynikiem od tego, jaki w sumie osiągnęła jedynka. Jest to również drugie najlepsze otwarcie w tym roku. W Rosji film zarobił 11,6 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym startem Marvela. Zaś na Ukrainie zanotowano drugie najlepsze otwarcie wszech czasów.Na drugim miejscu znajduje się film, o którym jeszcze 10 dni temu na świecie mało kto słyszał. Teraz jednakjest na ustach wszystkich, ponieważ pisze na nowo historię indyjskiej kinematografii. Według szacunków podczas drugiego weekendu widowisko zarobiło co najmniej. Globalne wpływy przekroczyły już 160 mln dolarów, czyli 1000 koti rupii. Jest pierwszym filmem indyjskim, któremu udała się ta sztuka. Sama wersja hindi jest już w pierwszej piątce najlepszych przebojów wszech czasów w tym języku.Podium kompletują, którzy zarobili w weekend. Prawie 1/3 tej kwoty pochodzi z Dalekiego Wschodu. W Japonii widowisko utrzymało drugą pozycję z wynikiem 4,7 mln dolarów. Po dziesięciu dniach na koncie ma już tam 23,1 mln dolarów, czyli więcej niż jakakolwiek wcześniejsza część cyklu w sumie. W Chinach film zarobił kolejne 4,3 mln dolarów. Niestety niekorzystny kurs chińskiej waluty sprawia, że film może zapomnieć o przekroczeniu granicy 400 milionów dolarów.Miejsce czwarte przypadło animacji. Weekendowe wpływy wyniosły. Większość tej kwoty pochodzi z Korei Południowej, gdzie animacja zadebiutowała na trzecim miejscu z wynikiem 4,8 mln dolarów (od premiery 7,6 mln).Na miejscu piątym jest aktualnie 11. najbardziej kasowy globalnie film wszech czasów –. W ten weekend na konto produkcji trafiło kolejne. Głównie za sprawą Japończyków. Baśniowe widowisko pozostaje tam poza zasięgiem konkurencji. W ten weekend zgarnęło 8,5 mln dolarów, a od premiery już 60,7 mln dolarów, co czyni z Japonii czwarty najlepszy rynek dla tego tytułu (po USA, Wielkiej Brytanii i Chinach).W naszym zestawieniu znalazło się miejsce jeszcze dla bollywoodzkiego megahitu. Obraz zadebiutował właśnie w Chinach i zarobił tam solidne