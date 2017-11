Krótkie sny podczas CINEMAFORUM 2017

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są KRÓTKIE SNY. Wybrane przez selekcjonerów CINEMAFORUM krótkometrażowe filmy przypominają sny, bo tworzą sugestywne, wciągające i zapadające w pamięć światy zamknięte w krótkiej formie niczym "w łupinie orzecha". - Jak dobre sny oferują oderwanie od rutyny codzienności, odpoczynek i wytchnienie – mówi dr hab. Marcin Adamczak, dyrektor festiwalu.W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych CINEMAFORUM 2017 zostanie zaprezentowanych 27 krótkometrażowych filmów z 21 krajów, z czego zdecydowana większość będzie pokazywana w Polsce premierowo. Konkursowe filmy zaskakują pomysłowością, dowcipem, oryginalnością formy bądź tematyki i wirtuozerią w sztuce opowiadania. Konkurs otworzyAntoine'a de Bary (nagrodzony w Cannes) – zrealizowany z lekkością i humorem film pokazujący uroki wszelkich życiowych początków. W listopadowe dni zazwyczaj z tęsknotą wypatrujemy słońca – nie zabraknie go w fantastycznie sfotografowanych Shannon Murphy oraz Marie Kremer (pokazywany w Cannes). Dwa oblicza miłości portretowane w różnych tonacjach – czule romantycznej i zuchwale komediowej – zobaczymy w Réki Bucsi (nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej) oraz Fernando Garcii-Ruiza Rubio (dwie nagrody w Clermont-Ferrand). Reminiscencje najgorętszych kwestii globalnych odnajdujemy w Daniela Mulloya (BAFTA dla najlepszego krótkiego metrażu, nagroda specjalna w Clermont-Ferrand, Grand Prix w Palm Springs) oraz w Ronny'ego Trockera (prezentowany w Berlinie). W przewrotny sposób postapokaliptyczną atmosferę kreuje Zhong Su w(nagroda w Oberhausen). Diogo Costy Amarantego (Złoty Niedźwiedź dla najlepszego krótkiego metrażu w Berlinie) to popis subtelności w sztuce opowiadania, a Evana de Rushiego to niekonwencjonalna animacja o wolności i zniewoleniu. Konkursowe propozycje oceni jury w składzie: reżyser Janusz Zaorski , aktorka Zofia Wichłacz , krytyk filmowy Michał Oleszczyk, reżyser Paweł Maślona i producent Mariusz Włodarski CINEMAFORUM 2017 to także dwie bardzo interesujące retrospektywy wiodących światowych festiwali krótkiego metrażu, czyli Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand i Go Short w Nijmegen. W tym roku prezentujemy również osobną sekcję zatytułowaną "Czyste obrazy". Znalazły się w niej filmy o szczególnie intrygującej formie, opowiadane przede wszystkim obrazem (stąd jej tytuł), rzadko, jeśli w ogóle, posiłkujące się dialogiem. W ramach pokazów specjalnych CINEMAFORUM pokaże, czyli debiut reżyserski Macieja Stuhra . Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami filmu.CINEMAFORUM zaprasza również na pokazy VHS HELL, czyli filmy klasy B i jednocześnie nostalgiczny hołd dla kina grindhouse spod znaku double feature i polskiej rzeczywistości przełomu lat 80. i 90. Można będzie przypomnieć sobie czasy, kiedy po upadku komunizmu na osiedlach zaczęły rządzić wypożyczalnie wideo, a wszyscy bezkrytycznie zachłystywali się "Zachodem". Widzowie mogą przygotować się na filmy zapomniane, absurdalnie nakręcone, tandetne i niesmaczne, a jednocześnie fascynujące. Ekipa VHS HELL przygotowała dla widzów CINEMAFORUM dwie obskurne perły ze swojej bogatej kolekcji VHS, czyliw reżyserii Giannetto De Rossi orazw reżyserii Roberta Rundle'a Szczegóły na www.cinemaforum.pl