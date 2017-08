Książka "Tulipanowa gorączka" z filmową okładką

Polska premiera ekranizacji Christophem Waltzem już 8 września 2017 r.! Z tej okazji Dom Wydawniczy REBIS przygotował wydanie z filmową okładką, które pojawi się na rynku już 29 sierpnia. Tego samego dnia do księgarń trafi najnowsza powieść brytyjskiej autorki Deborah Moggach pt. Deborah Moggach jest autorką wspaniałych powieści oraz scenariuszy filmowych (m.in. scenariusza do). To dzięki filmowej wyobraźni historie przez nią napisane nie tylko wspaniale się czyta, ale i ogląda – doskonale nadają się do przeniesienia na wielki ekran. Po ekranizacjim.in. z Judi Dench Tomem Wilkinsonem w rolach głównych przyszła pora nato historia uczucia, jakie rozkwita między znanym malarzem a młodą żoną bogatego kupca. Romans zaczyna się od zamówienia portretu. Jest XVII wiek, Amsterdamem owładnęła tulipanowa gorączka, wielu za cebulkę cennego kwiatu jest w stanie oddać majątek – rynek kwiatowy to ryzykowna, lecz wielka szansa dla dwojga ludzi, którzy chcą budować wspólną przyszłość. Deborah Moggach opisuje cztery fascynujące historie pełne tajemnic oraz pytań:Petra (Pimlico, Londyn) – jest po sześćdziesiątce i od dawna samotna. Czy może przyjąć miłość, którą zsyła jej los, w postaci Jeremyego, dawnego znajomego i – niestety – męża przyjaciółki?Beverley i Jeremy (Afryka Zachodnia) – ich małżeństwo jest jednym pasmem przygód i szczęścia. Tak przynajmniej twierdzi Bev, zamieszczając wpisy i zdjęcia w sieci. Ale czy można jej wierzyć? A Jeremy'emu?Li Jing (Chiny) – młoda żona bogatego biznesmena, dowiaduje się, że nie mogą mieć dzieci. Usiłuje odnaleźć się w tej trudnej sytuacji, próbując też odkryć tajemnicę dziwnych podróży służbowych męża do Afryki. Czy w jej życiu wkrótce zajdą nieodwracalne zmiany?Lorrie (Teksas) – żona i matka, pada ofiarą internetowego oszustwa i traci wszystkie oszczędności. Wtedy postanawia wziąć udział w największej mistyfikacji swego życia. Ale czy okaże się, że było warto?– to tak jak pozostałe bestsellerowe powieści Moggach – historia pełna wnikliwych i wzruszających analiz miłości, samotności i tęsknoty na każdym etapie życia.