Książkowy pierwowzór "Na pokuszenie" od dziś w księgarniach

30 sierpnia 2017 w księgarniach zadebiutuje książka Thomasa Cullinana pt.. Na podstawie powieści powstał film w reżyserii Sofii Coppoli (nagroda za reżyserię na Festiwalu Filmowym w Cannes), w rolach głównych zagrali Nicole Kidman Kirsten Dunst oraz Elle Fanning . Premiera filmowegow polskich kinach 1 września br.Wirginia, wojna secesyjna. John Mc Burney, ciężko ranny kapral wojsk Unii, trafia przypadkowo do szkoły dla panien. Dzięki ich opiece dochodzi do siebie, a wtedy zaczyna manipulować przebywającymi tam kobietami i dziewczętami: obnaża ich lęki i rozpala w nich namiętność, kusi i zwodzi, w jednych wywołuje litość, w innych pożądanie. One same zaczynają budzić się z letargu, w ich ponury świat wsącza się życie. A wraz z nim – zawiść i zazdrość.Kiedy jednak kapral ujawnia swoje prawdziwe oblicze i spadają jego kolejne maski, on sam musi zmierzyć się z pytaniem: kto tu kogo wodzi na pokuszenie? I czy zdoła wyjść cało z burzy, którą rozpętał?Historia opowiedziana jest z perspektywy ośmiu kobiet zamieszkujących w szkole. Wraz ze zmianą perspektywy okazuje się, że każda z bohaterek ma swoje powody, które przyciągają ją do Mc Burneya; ale też każda z nich inaczej interpretuje fakty i nie umie przyjąć prawdy.Odcięcie szkoły od świata na skutek wojny, duszna atmosfera namiętności i uczuć – wszystko to tworzy niepokojący klimat i eksponuje samotność bohaterek. Aż do momentu, gdy w końcu przyjdzie im się zjednoczyć, by spróbować wrócić do normalności. Tylko czy to w ogóle jest możliwe?Korzystając z konwencji amerykańskiej powieści gotyckiej, Thomas Cullinan tworzy przejmujący thriller psychologiczny o pożądaniu, rywalizacji, zazdrości, a wreszcie – zemście. Stephen King , Danse Macabre- OWN: Oprah Winfrey Network Thomas P. Cullinan (1919–1995) pisarz, dramatopisarz, autor scenariuszy telewizyjnych. Oprócz Na pokuszenie (1966) napisał trzy powieści oraz kilka sztuk, które nadal można oglądać na deskach amerykańskich teatrów. Powieść została po raz pierwszy zekranizowana w 1969 roku, w rolach głównych zagrali Clint Eastwood oraz Geraldine Page . W 2017 roku swoją interpretację książki sfilmowała Sofia Coppola