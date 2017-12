Który film powinieneś zobaczyć?

Zimny, grudniowy wieczór, za oknem zawierucha - warunki wprost idealne do spędzenia czasu z dobrym filmem lub serialem. I tu pojawia się dylemat: co by tu obejrzeć? Nadciągamy z pomocą!Razem z Sony Bravia stworzyliśmy dla Was psychotest, w którym podpowiemy Wam, po jaki tytuł powinniście sięgnąć. Weźcie udział i sprawdźcie!Firma Sony wprowadziła w tym roku na europejski rynek telewizorów model BRAVIA A1 OLED 4K HDR, dzięki któremu nie trzeba wychodzić z domu, aby poczuć się jak w kinie.Telewizory BRAVIA A1 OLED w niepowtarzalny sposób łączą wysoką jakość obrazu na ekranie OLED, z pierwszym na świecie systemem dźwięku Acoustic Surface. Matryca OLED wykorzystana w serii A1 zawiera ponad 8 milionów samorzutnie świecących pikseli. Niezrównana czerń, bogata i wierna kolorystyka, żywy kontrast, niezamazany obraz i szeroki kąt widzenia owocują znacznie bogatszymi doznaniami wizualnymi.Platforma Android TV w telewizorach Sony BRAVIA A1 OLED jest przepustką do filmów, programów telewizyjnych i tysięcy aplikacji. Dzięki niej można z łatwością oglądać tradycyjną telewizję i programy z oferty operatorów kablowych, pobierać materiały rozrywkowe i używać telewizora do gier. Miłośnicy telewizji mają dostęp do najnowszych hitów oraz ponadczasowych filmów z repertuaru serwisów Google Play, Netflix, Amazon Video, YouTube i innych.Przypominamy również o teście wiedzy na temat efektów specjalnych w filmach. Quiz znajdziecie TUTAJ