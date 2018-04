Kto będzie następnym wrogiem doktora Strange'a?

Choć Marvel wciąż nie potwierdził planów realizacji, sequel wydaje się nieunikniony. Pierwsza część zarobiła na całym świecie 678 mln dolarów, zbierając przy okazji bardzo dobre recenzje. W trakcie spotkania z fanami scenarzysta jedynki C. Robert Cargill zapowiedział, że jeśli tylko otrzyma propozycję napisania kontynuacji, przeciwnikiem tytułowego herosa uczyni Nightmare'a.To władca krainy snów i jeden z potężniejszych wrogów Strange'a. Demon atakuje swoje ofiary, gdy śpią. Porywa wówczas ich psychiki, a potem czerpie z nich energię. Nightmare jest jedną ze starszych postaci w uniwersum Marvela. Złoczyńca pojawił się po raz pierwszy na kartach komiksów już w 1963 roku. Cargill został również zapytany o to, jakie będą dalsze losy barona Mordo, który w pierwszymbył sprzymierzeńcem bohatera i dopiero na samym końcu przeszedł na ciemną stronę mocy. Zdaniem scenarzysty postać Chiwetela Ejiofora może stać się kimś na miarę Lokiego, jednym z czołowych złoczyńców uniwersum Marvela. Studio ma podobno wobec niego wielkie plany.Na kolejny film o solowych przygodach doktora Strange'a będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Bohatera Benedicta Cumberbatcha zobaczymy na szczęście w najnowszej odsłoniektóra trafi do kin już pod koniec tego miesiąca.