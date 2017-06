Kto jest statystycznie najważniejszym bohaterem "Gry o tron"?

3 2 1



Jaka jest najważniejsza postać George R.R. Martin zapełnił krainę Westeros setkami bohaterów, a oparty na jego książkach serial z założenia nie ma jednego głównego bohatera. Opinie widzów mogą się natomiast różnić zależnie od indywidualnych sympatii: jedni wolą Daenerys, inni Jona Snowa. Ale nauka wie swoje. Analitycy z firmy Looker postanowili odpowiedzieć na powyższe pytanie, wykorzystując narzędzia statystyki.Naukowcy ułożyli ranking 32 głównych bohaterów serialu, sumując liczbę odcinków, w jakich pojawiła się dana postać oraz ilość czasu ekranowego, jaka przypadła w jej udziale. Wyszło na to, że najbardziej wszechobecny wjest Tyrion Lannister.Grający go Peter Dinklage ma na koncie 293,3 minuty czasu ekranowego. To ponad 25 minut więcej niż druga postać na liście (Jon Snow, 268,1 minut) i aż 70 więcej niż postać numer trzy (Daenerys Targaryen, 201,4 minut).Tyrion prowadzi też w liczbie odcinków (54). Co ciekawe, podium ułożone według tego kryterium wygląda nieco inaczej. Druga jest Cersei Lannister (52 odcinki), a za nią plasują się Jon Snow i Daenerys, oboje z takim samym wynikiem (49 odcinków).Czy nadchodzący siódmy sezon podtrzyma ten stan rzeczy? Jak wiemy, ilość odcinków, jaka przypada na głowę danego bohatera może bardzo łatwo polecieć - razem z jego głową. Czy Tyrion dożyje ostatniego odcinka i pozostanie liderem rankingu, czy zostanie przegoniony przez jakiegoś pretendenta?Pełne wyniki badania znajdziecie TUTAJ