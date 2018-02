Kto może zostać wrogiem kinowego Flasha?

3 2 1



That Hashtag Show postanowiło się podzielić informacjami, jakie posiadają na temat widowiska. Problem jednak w tym, że większość z nich dotyczy projektu fabuł sprzed angażu Johna Francisa Daleya Jonathana Goldsteina (choć ci twierdzą, że do dziś kontraktu nie podpisali, więc faktycznie projekt nie ma reżysera).Dwójka scenarzystówzostała reżyserami komiksowej ekranizacji w styczniu. I mogą sporo zmienić w fabule. Pod warunkiem, że starczy im na to czasu. Warner Bros. chce bowiem, żeby zdjęcia rozpoczęły się latem. To dałoby sporo czasu na postprodukcję i dopracowanie efektów specjalnych. Premiera planowana jest bowiem dopiero na marzec 2020 roku.Zanim więc ta dwójka wzięła się za, głównym złoczyńcą widowiska miał być Dr Arthur Light, czyli trzecie wcielenie komiksowego złoczyńcy Doctora Lighta. Postać stworzyli Gardner Fox i Mike Sekowsky. Fani komiksów zobaczyli go po raz pierwszy w czerwcu 1962 roku w "Justice League of America". Jest nieprzeciętnie inteligentny i kontroluje światło.Doctor Light nie będzie jedynym czarnych charakterem. Na drugim planie znajdą się (a w każdym razie byli rozważani pod koniec ubiegłego roku): Captain Cold i Heatwave.Jedną z głównych postaci filmu ma być Caitliln Snow. Nie jest jednak jasne, czy zobaczymy na ekranie jej złe alter ego Killer Frost.We "Flashpoint" powinni pojawić się co najmniej dwaj aktorzy, którzy dołączyli do DCEU w. To Ray Fisher jako Cyborg oraz Billy Crudup jako ojciec Barry'ego, Henry Allen. Nowymi bohaterami drugiego planu będą policjanci Fred Chyre i Jared Morillo prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Jonathana Chambersa (znanego też jako Johnny Quick).Budżet produkcji ma wynieść około 100 milionów dolarów.