Kto naprawdę nakręcił "The Room"?

Czy tytuł Twórcy Najgorszego Filmu W Dziejach Kina brzmi dumnie? Najwyraźniej tak, skoro Sandy Schklair z uporem maniaka powtarza, że to on, a nie Tommy Wiseau wyreżyserował niesławnyW ten piątek do sprzedaży trafi książka Schklair relacjonuje w niej kulisy realizacjiPierwotnie autor miał pełnić na planie funkcję tzw. script supervisora. Już pierwszego dnia okazało się, że Wiseau (będący również producentem, scenarzystą i gwiazdą obrazu) nie ma pojęcia, na czym polega reżyserowanie. Schklair musiał więc przejąć jego obowiązki. W trakcie zdjęć nie nadzorował jedynie scen erotycznych oraz materiałów nakręconych przez drugą ekipę.Powyższą wersję zdarzeń potwierdza Greg Sestero , odtwórca jednej z głównych ról w. Jego zdaniem tylko dzięki Schklairowi powstał film, który w ogóle dał się oglądać. Wiseau zaprzecza oczywiście tym rewelacjom, nazywając adwersarza- komediodramacie opowiadającym o powstaniu- w postać Scklaira wcielił się Seth Rogen