Kulisy odejścia T.J. Millera z "Doliny krzemowej"

Kilkanaście dni przed premierą piątego sezonuekipa serialu postanowiła opowiedzieć o kulisach odejścia z obsady T.J. Millera Jak się okazuje, rozstanie z aktorem nie przebiegło w miłej atmosferze. Miller wyjątkowo dosadnie dawał twórcom do zrozumienia, że nie jest już zainteresowany wcielaniem się w Erlicha Bachmana. Na plan zdjęciowy stawiał się zazwyczaj mocno spóźniony i nieprzygotowany, w związku z czym trzeba było przesuwać terminy kręcenia scen z jego udziałem. Podobno nadużywał również narkotyków i alkoholu, co także nie pomagało w pracach na planie.Autor Mike Judge zaproponował Millerowi , aby wystąpił w trzech odcinkach piątego sezonu serialu. W ten sposób udałoby się sensownie zamknąć wątek Bachmana, który w finale czwartej serii wylądował w Tybecie. Komik odmówił.W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Miller odniósł się do zarzutów pod swoim adresem. Zaprzeczył, jakoby przychodził do pracy nietrzeźwy. Jego ustawiczne zmęczenie miało wynikać z faktu, iż występował w tamtym czasie w wielu stand-upach. W efekcie sypiał po 3 godziny dziennie.powróci na antenę HBO 25 marca.