Kultura Dostępna w kinach po raz szósty

Głośne premiery ostatniego sezonu, filmy nagradzane na festiwalach, rozrywka na wysokim poziomie i w kinowej jakości – to wszystko co tydzień, za jedyne 10 złotych, w sieci kin Helios w całej Polsce oraz warszawskich kinach Iluzjon Elektronik . Tak w skrócie wygląda nowa, 6. edycja projektu. Ruszamy już2017!Polskie filmy w dobrej cenie prezentowane są w każdy czwartek o godzinie. Spośród rodzimych produkcji do projektuwybrano tytuły docenione przez krytyków i widzów. W 6. edycji widzowie zobaczą najlepsze kryminały, w tym nagrodzony srebrnymi lwami w Gdyni film. Mocnych wrażeń dostarczy– polsko-czeska koprodukcja z doskonałą rolą Macieja Stuhra Tym, którzy nie zdążyli wybrać się na– kinowy hit 2016 roku, polecamy zarezerwować czas w lutym, by zobaczyć tę poruszającą opowieść o rodzinie Beksińskich. Ciekawie zapowiadają się również filmy eksperymentujących twórców – film Wilhelma Sasnalów , nagradzane na światowych festiwalach, czy poruszający społeczne tematyW tej edycji znalazły się też trzy filmy historyczne:w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego Już teraz zobacz repertuar 6. edycji projektuna www.kulturadostepna.pl Projekcje odbywają się w sieci kin Helios w całej Polsce i kinach Iluzjon Elektronik w Warszawie.Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jelenia Góra, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, Konin, Legnica, Lubin, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa oraz Wrocław.