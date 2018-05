Léa Seydoux i Joel Kinnaman w nowym filmie Ariego Folmana

Getty Images © Dimitrios Kambouris

) i Joel Kinnaman ) zagrają w nowym filmie Ariego Folmana ),Będzie to ekranizacja książki Ruperta Isaacsona wydanej po polsku jako. To opowieść o rodzicach, którzy odkrywają, że ich autystyczny syn ożywia się w kontakcie z końmi. Wspólnie wyruszają więc na wyprawę przez równiny Mongolii do szamana, który ma wyleczyć chłopca., powiedział Folman , który napisze scenariusz i stanie za kamerą. Autorem zdjęć będzie Michał Englert . Operator pracował już z reżyserem przyPraca na planie rusza w październiku.