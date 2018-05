Lando Calrissian dostanie własny film?

3 2 1



Obsadapodpisała podobno kontrakty na występy w trzech filmach, ale na razie nie wiadomo, czy Lucasfilm zdecyduje się na realizację sequela. Ne oznacza to jednak, że któraś z postaci filmu nie dostanie własnego filmu.Według ostatnich plotek wiosną ruszą zdjęcia do solowego filmu o przygodach Obi-Wana Kenobiego, możliwe też, że wróci projekt filmu o Bobie Fetcie. Kathleen Kennedy , szefowa studia, zdradziła jednak, że obecnie jest najbardziej zainteresowana Lando Calrissianem., zdradziła producentka.Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę popularność grającego Lando Donalda Glovera , oraz głosy osób, które widziały już film i twierdzą, że to właśnie on "kradnie" film. Możliwe też, że - po sukcesieod Marvel Studios - Lucasfilm również chce ukłonić się afroamerykańskiej publiczności.Co powiecie na solowy film o przygodach Lando? I czy chcielibyście w obsadzie zobaczyć - oprócz Glovera - oryginalnego odtwórcę tej roli, Billy'ego Dee Williamsa Premierajuż 25 maja. Naszą recenzję filmu znajdziecie TUTAJ