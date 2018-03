Lara Croft nową Wonder Woman światowych kin

Amerykański start widowiskarozczarował. Na świecie jednak znalazło się całkiem sporo fanów Lary Croft. Obraz inspirowany słynną serią gier wideo bez problemów zdominował konkurencję i w naszym zestawieniu zajął pierwsze miejsce.Podczas drugiego weekenduzarobił. Było to możliwe dzięki wejściu do kin w 56 krajach. Najważniejszym rynkiem okazały się Chiny, gdzie Lara Croft zarobiła prawie dwa razy tyle, co w Stanach. Wpływy po pierwszych czterech dniach wyświetlania wynoszą 41,2 mln dolarów. Podobne otwarcie zanotowała wcześniej. W Rosji widowisko sprzedaje się lepiej od produkcji Warnera i DC Comics – już ma bowiem na koncie 4,4 mln dolarów. W Wielkiej Brytanii 4,2 mln dolarów daje otwarcie porównywalne do tego, jakim cieszyła siętylko tydzień cieszyła się pierwszym miejscem w zagranicznym zestawieniu box office'u. Po dość ostrym spadku widowni w Chinach (w ten weekend już tylko 12 mln dolarów), konto widowiska Marvela powiększyło się o. To wystarczyło, by za granicą film stał się najbardziej kasową premierą tego roku (obecnie 577,1 mln dolarów). Globalniez wynikiem 1 182,5 mln dolarów pobiła właśnie. Za kolejne 30 milionów pokona trzeciegoPodium kompletuje oscarowyz wynikiem. To najlepsza pozycja baśniowego filmu Guillermo del Toro w naszym zestawieniu. Było to możliwe oczywiście dzięki Chińczykom, którzy w weekend wydali na niego 10,6 mln dolarów.Z kolei za sprawą mieszkańców Wielkiej Brytanii na czwartym miejscu wylądowała animacja Sony. Film zarobił tam 9,5 mln dolarów. Zadebiutował też na drugim miejscu w Meksyku (1,4 mln dolarów) i całkiem nieźle trzyma się w Chinach (2 mln dolarów). Łącznie podczas weekendu animacja zarobiła. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 42,7 mln dolarów.Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest chiński przebój. Ponad miesiąc po premierze widowisko akcji wciąż było w stanie zgarnąć. Łączne wpływy w tym kraju wynoszą 551,1 mln dolarów, co daje drugie miejsce na liście najbardziej kasowych premier 2018 roku poza granicami USA.