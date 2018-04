Lars von Trier szykuje nowy projekt, by "poczuć się dobrze"

Getty Images © Clemens Bilan

Wciąż nie wiadomo, czy nowy film Larsa von Triera , zostanie pokazany na festiwalu w Cannes - dyrektor imprezy powiedział, że musimy jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Reżyser ma już jednak plany na przyszłość. Von Trier ujawnił, że szykuje zainspirowany formą muzycznej etiudy projekt, na który złoży się szereg filmów krótkometrażowych. Twórca przyznał, że taka forma wynika z konieczności: praca na planieodbiła się na jego zdrowiu do tego stopnia, że chwilowo nie czuje się on na siłach, by brać się za kolejny pełen metraż., powiedział von Trier Trier dodał, że kręci, by "poczuć się dobrze" po tym, jakokazał się dużo bardziej burzliwym projektem, niż przewidywał., podsumował.