Choć niejeden wątpił, ten moment nastąpił. Lars von Trier wraca do Cannes po 7-letniej banicji! Jego najnowszy film, dreszczowiec o seryjnym mordercyzostanie pokazany na festiwalu poza konkursem.Przypomnijmy: von Trier został uznany przez władze imprezy za persona non grata w 2011 roku. W trakcie konferencji prasowej po pokaziewyznał bowiem, że "rozumie Hitlera" i że "jest nazistą". Na nic zdały się przeprosiny i tłumaczenia ze strony reżysera - organizatorzy festiwalu poprosili go o opuszczenie imprezy.Poniżej możecie obejrzeć pamiętną konferencję prasową:W sieci zadebiutował również pierwszy teaserowy zwiastun filmu von Triera To nie koniec dobrych wieści z Lazurowego Wybrzeża. Do konkursu głównego imprezy dołączyły trzy nowe filmy, w tym dzieło zdobywcy Złotej Palmy Nuriego Bilge'a Ceylana pt.. Dwa pozostałe to Yanna Gonzaleza orazSergeia Dvortsevoya.I jeszcze słodka wisienka na szczycie celuloidowego tortu: na zakończenie festiwalu będzie można zobaczyć Terry'ego Gilliama . W ten sposób zakończy się trwająca dwie dekady, okupiona wieloma niepowodzeniami odyseja brytyjskiego reżysera próbującego nakręcić film o legendarnym błędnym rycerzu.Impreza rusza 8 maja.