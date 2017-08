Laura Dern powalczy o uwolnienie Jacka O'Connella

Getty Images © Ben A. Pruchnie

) i Laura Dern ") zagrają w, opartym na faktach dramacie w reżyserii Edwarda Zwicka ). O'Connell wcieli się w Camerona Todda Willinghama, biednego, niewykształconego fana heavy metalu, który ma słabość do agresji i kryminalną przeszłość. Oskarżony o potrójne morderstwo, gdy trójka jego dzieci ginie w pożarze, Willingham trafia na 12 lat do celi śmierci. Dern zagra Elizabeth Gilbert, gospodynię domową z Teksasu, która niespodziewanie nawiązuje przyjaźń z mężczyzną i zaczyna walczyć o jego uwolnienie.Scenariusz na podstawie artykułu Davida Granna z The New Yorkera napisał Geoffrey Fletcher ).