Lawrence nie wierzy w "Bad Boys for Life"

Czekacie na? No to musicie uzbroić się w cierpliwość. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że projekt spadł z kalendarza premier Sony i być może w ogóle nie zostanie zrealizowany. Teraz głos w sprawie zabrał gwiazdor poprzednich filmów, Martin Lawrence W rozmowie z Entertainment Weekly, aktor mówił, że nie obgryza paznokci w oczekiwaniu na telefon i że póki nie znajdzie się na planie, nie uwierzy w powodzenie produkcji. "Nie sądzę, żeby to się udało. Szczerze mówiąc, nic na to nie wskazuje. Ponadto Will jest zajęty, więc szanse są marne" - dodał.O tym, żejest w tarapatach, pisaliśmy już w marcu. To wtedy z projektem pożegnał się Joe Carnahan , który miał całość wyreżyserować. Wytwórni nie udało się do teraz znaleźć jego następcy. A sam Will Smith wcale nie zamierza czekać, aż coś się w tej sprawie zmieni i zajął się innymi widowiskami, jakczyA Wy, chcielibyście zobaczyć "złych chłopaków" ponownie w akcji?