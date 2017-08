Leonardo DiCaprio namaluje Mona Lisę

Getty Images © Chip Somodevilla



W Hollywood rozgorzała zażarta walka o prawa do ekranizacji nowej książki Waltera Isaacsona (autora biografii Steve'a Jobsa, która stanowiła podstawę filmui Alberta Einsteina przerobioną na serial). Ta książka to, a o prawa walczą: Paramount i Universal.Skąd takie zainteresowanie nowym tytułem Isaacsona ? Głównie dlatego, że obraz ma wyprodukować Appian Way. Jest to studio Leonarda DiCaprio , który oczywiście miałby zagrać główną rolę.W swojej książce Isaacson kreśli niezwykle barwny portret wzorcowego człowieka renesansu, korzystając z pozostawionych przez da Vinciego notatek. Pokazuje go jako utalentowanego artystę, który zafascynowany jest wszystkimi tajemnicami natury. Bada więc ludzkie ciała, tnąc i eksperymentując na trupach, studiuje botanikę, skamieliny, geologię i ptaki, które inspirują go do rozmyślań nad maszyną latającą. Da Vinci Isaacsona to człowiek roztargniony o nieposkromionej ciekawości, wegetarianin, gej, bękart, a czasami i heretyk. DiCaprio ma umowę z Paramountem na wspólną realizację filmowych projektów, jednak Universal Pictures jest zdeterminowany, by przedstawić warunki, których gwiazdor nie będzie mógł odrzucić.