Leonardo DiCaprio zagra Stana Lee?

Getty Images © Chip Somodevilla



W ciągu minionego roku dziennikarze wieszczyli, że Leonardo DiCaprio zagra m.in. pogromcę Czarnej Ręki, seryjnego mordercę, poetę Rumiego, Leonarda DaVinci oraz Jokera. Dziś do pokaźnej listy potencjalnych ról dołączyła kolejna. Laureat Oscara miałby wcielić się w legendarnego scenarzystę komiksów, ojca najsłynniejszych superbohaterów Marvela, Stana Lee Leonardo DiCaprio - oznajmił niedawno Lee w rozmowie z fanami -Jak możecie się domyślić, Lee nie zdradził, kto miałby stanąć za kamerą. Nie wiadomo również, kiedy jego biografia trafi do kin. Autor komiksów nie wyjaśnił także, czy chodzi o film, nad którym pracują producenci. Rozgrywający się w latach 70. obraz ma być utrzymany w podobnym tonie co "Kingsman" i "Bondy" z Rogerem Moore'em . Na ekranie nie zabraknie więc nakręconych z przymrużeniem oka scen akcji oraz pokaźnej dawki humoru.Filmografię DiCaprio zamykaz 2015 roku. Gwiazdor otrzymał za nią pierwszego w karierze Oscara.