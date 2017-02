Leonardo DiCaprio zagra legendarnego nowojorskiego policjanta

Getty Images © Mike Windle

Wytwórnia Paramount Pictures nabyła prawa do ekranizacji powieści Stephana Talty'ego. Gwiazdą filmu na jej podstawie będzie Leonardo DiCaprio Bohaterem książki jest Joe Petrosino, odważny nowojorski policjant - postać rzeczywista - który rozpoczął walkę z włoskim gangiem Czarnej Ręki, odpowiedzialnym za porwania i wymuszenia. Szanujące prawo włoskie rodziny, choć zastraszone przez gangsterów, wspierały policjanta w jego krucjacie. Petrosino uważany jest za jednego z pierwszych stróżów prawa, którzy podjęli walkę ze zorganizowaną przestępczością w USA.Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty.Za produkcję odpowiedzą studia The Gotham Group i Appian Way.