Liam Neeson zwątpi w ludzkość oglądając rzeź w Afryce

) zagra główną rolę w filmie. Będzie to ekranizacja powieści Michaela Ignatieffa. Neeson wcieli się w tytułowego bohatera - niemającego sobie równych korespondenta wojennego. Dla BBC relacjonuje wydarzenia w pogrążonym w chaosie wojny domowej Kongu. Śmierć niewinnej kobiety wstrząśnie nim dogłębnie. Rozpoczyna prywatną krucjatę, by pokazać światu prawdę. Tak wpląta się w sieć morderstw, przemocy i korupcji, przez co zacznie wątpić w ludzkość...Obraz wyreżyseruje Tarik Saleh ("Morderstwo w hotelu Hilton"). Autorem scenariusza jest Justin Haythe ).