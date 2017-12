Limitowana wersja robota sprzątającego Powerbot™ Star Wars™

Wersja Darth Vader odkurzacza POWERbot ™ została tak zaprojektowana, aby obudowa urządzenia przypomniała maskę słynnego Lorda Sith. Natomiast wersja Stormtrooper przedstawia biało-czarny hełm Szturmowca. Model Darth Vader jest wyposażony w łącze Wi-Fi i własnego pilota do zdalnego sterowania. Oba modele wydają zabawne i niepowtarzalne dźwięki charakterystyczne dla każdej postaci. Na przykład podczas włączania urządzenia w wersji Darth Vader, odkurzacz odtwarza dźwięki naśladujące oddychanie tej ikonicznej postaci.Cieszymy się, że mamy swój udział w emocjonującym oczekiwaniu na premierę filmui z wprowadzenia naszej limitowanej edycji odkurzacza POWERbot ™ stworzonej we współpracy z fanami Gwiezdnych Wojen - powiedział BS Suh, Executive Vice President of the Digital Appliances Business w Samsung Electronics. Dzięki wysokiej mocy odkurzania, smukłemu wzornictwu, inteligentnym funkcjom, wspaniałemu naśladowaniu charakterystycznych odgłosów postaci i innym efektom dźwiękowym, jesteśmy pewni, że edycja limitowana robota sprzątającego VR7000 Star Wars™ będzie wielkim hitem.Limitowana edycja robotów POWERbot ™ Star Wars™ oferuje nadzwyczajną skuteczność dzięki wszystkim funkcjom technologii czyszczenia, takim jak: 30 W mocy ssącej (silnik), technologia CycloneForce™ i Edge Clean Master™, która ułatwia urządzeniu odkurzanie w pobliżu ścian i krawędzi. Odkurzacz może również działać w trybie autonomicznym dzięki programowi Visionary Mapping Plus™, który umożliwia zapamiętanie układu pomieszczenia i wyszukiwanie najszybszej trasy na posprzątanie całego domu użytkownika. Czujnik FullView Sensor 2.0™ pozwala na sprzątanie w odległości zaledwie 10 mm od cennych dekoracji i przedmiotów osobistych. Dzięki wyjątkowym inteligentnym funkcjom i doskonałej wydajności linia VR7000, na której bazują modele z serii limitowanej, zdobyła nagrodę CES 2017 Innovation Award.