Lindsay Lohan chce Emmy Stone w sequelu "Wrednych dziewczyn"

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym , że Lindsay Lohan namawiała Tinę Fey do napisania scenariusza kolejnej części. Wygląda na to, że aktorce bardzo zależy na realizacji filmu, bo Fey nie jest jedyną nagabywaną przez nią osobą.Tym razem Lohan poprosiła o pomoc Emmę Stone . Czujni fani Lohan wyłapali jej wpis na Twitterze, w którym aktorka zwraca się do gwiazdy. Post został w międzyczasie skasowany, ale w internecie nic nie ginie. Lohan napisała podobno:Co ciekawe, nie jest to pierwszy tweet na temat Stone w karierze Lohan . Parę lat temu gwiazdazadała w mediach społecznościowych pytanie "czym jest Emma Stone "? Trudno powiedzieć, czy był to żart, krytyka czy może wyraz filozoficznych wątpliwości. Lohan podobno próbuje ostatnio naprawiać relacje z rozmaitymi gwiazdami. Podobno zaprosiła Paris Hilton Britney Spears na swoje przyjęcie urodzinowe. Nie wiadomo, czy za zaproszeniem kryła się również próba zwerbowania gwiazd do występu w planowanym przez Lohan projekcie.Powstał już jeden sequel komedii,, ale była to produkcja telewizyjna zrealizowana bez udziału Lohan