Lindsay Lohan chce powrotu "Wrednych dziewczyn"

Od czasu premieryminęło 12 lat, w czasie których kariera Lindsay Lohan zrobiła wiele dramatycznych zakrętów. Wygląda na to, że aktorka nie zapomina o swojej przeszłości. Co więcej - chciałaby do niej aktywnie nawiązać.W wywiadzie udzielonym niedawno CNN Lohan przyznała, że napisała treatment. Jak mówi, teraz musi po prostu przekonać, wszystkich, że warto zrealizować film na podstawie jej pomysłu., powiedziała aktorka.Gwiazda zdradziła nawet zarys fabuły. Lohan pomija jednak jeden fakt - sequeljuż powstał. Wenie powróciły jednak gwiazdy oryginału. Aktorka planuje oczywiście "właściwą" kontynuację z udziałem oryginalnej obsady. Co Wy na to?