Lionsgate kusi reżysera "Nightwinga" grą "Borderlands"

Portal That Hashtag Show ujawnia, kogo Lionsgate widziałoby na stanowisku reżysera widowiska. Otóż zdaniem studia najlepiej nadawałby się Chris McKay , który jeszcze nie tak dawno temu miał reżyserować. Ten projekt się jednak opóźnia, a McKay ostatnio zgodził się zrealizować. Czy Lionsgate będzie w stanie przekonać go, by zajął się ich filmem, który potencjalnie może stać się nowym kasowym cyklem?Lionsgate ogłosiło planu adaptacji grydwa lata temu. Producentem widowiska będzie Avi Arad , założyciel Marvel Studios. Najnowszym scenarzystą jest Oren Uziel ), który przejął te obowiązki od Aarona Berga (swego czasu pracującego też nad fabułą).That Hashtag Show wie też, kogo zobaczymy w widowisku, jeśli oczywiście tekst Uziela nie ulegnie zmianie. Głównym bohaterem będzie Clay Stanitovsky, egocentryczny drań, który lojalny jest wyłącznie wobec swojego brata. Kiedy spotka Evę, będzie musiał zweryfikować swój stosunek do świata.Eva to kobieta, która nie zna sama siebie. Jako dziecko nie potrafiła się zbliżyć do ludzi. Jako nastolatka odkryła, że posiada nadprzyrodzone moce. Skąd się one wzięły? Tego będzie się musiała dopiero dowiedzieć.W filmie zobaczymy też: jednookiego robota Clap-Trapa, psychola i samozwańczego obrońcę Evy Kriegga, pół człowieka pół maszynę Sir Hammerlocka, Mad Moxxi - właścicielkę burdelu Moxxi Red Light i sojuszniczkę bohaterów w ich misji zdobycia klucza do skarbca i powstrzymania Rolanda (głównego złoczyńcę) oraz dr Patricia Tannis, która zapewni bezpieczne miejsce Clayowi i jego towarzyszom.planowane jest jako widowisko z kategorią R.