Listopad w Kinotece

W sobotęodbędzie się trzecie już spotkanie z cyklu Kino Równości, które warszawska Kinoteka organizuje wspólnie z Tongariro Releasing, outfilm.pl i Kampanią Przeciw Homofobii. Organizatorom zależy na stworzeniu przestrzeni do dyskusji dla środowisk LGBT. Odbędzie się wtedy przedpremierowa projekcja filmu(reż. Dome Karukoski ), który stanie w wyścigu o nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Po seansie dyskusja o bohatera i bohaterkach ruchu LGBT. Gośćmi Artura Zaborskiego będą Łukasz Sankowski i Paweł Żukowski.Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji Filmoterapii z Sensem w październiku w Kinotece ruszyła druga odsłona cyklu organizowanego przez Docs Against Gravity i Akademię Dokumentalną!, organizatorzy zapraszają na pokaz filmuw reżyserii Gunnara Halla Jensena . Po filmie odbędzie się dyskusja o życiowych wyborach i walce o samych siebie, w której wezmą udział eksperci z Uniwersytetu SWPS, magazynu SENS oraz autorka projektu Filmoterapia.pl Martyna Harland.drugie spotkanie w ramach cyklu "Podwójne spojrzenie. Wydawnictwo Czarne w Kinotece". Punktem wyjścia do spotkań będą nowości wydawnictwa. Kinoteka będzie gościć autorki oraz autorów ważnych książek które wchodzą w dialog z wybranymi pozycjami filmowymi. Listopadowe spotkanie dotyczyć będzie książki "Syrop z piołunu. Wygnani w akcji Wisła" – reportażu o deportacji ludności ukraińskiej tuż po wojnie. Opowie o niej autor Paweł Smoleński, a spotkanie z nim poprowadzi Rafał Hetman (czytamrecenzuje.pl) Po spotkaniu odbędzie się projekcja filmuw reżyserii Aleksandra Ścibor-Rylskiego Więcej informacji o listopadowych wydarzeniach w Kinotece znajdziecie na www.kinoteka.pl