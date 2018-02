Lord i Miller zostawili odciski palców na "Hanie Solo"

3 2 1



Podobał Wam się pierwszy zwiastun filmu o przygodach Hana Solo? Bez względu na odpowiedź, musicie wiedzieć, że - przynajmniej według kurtuazyjnych zapewnień reżysera Rona Howarda - wciąż czuć w nim komediowego ducha duetu Phil Lord- Christopher Miller. Na plan wpadł też George Lucas i pomógł wyreżyserować jedną ze scen.- mówił o swoich poprzednikach Howard Jeśli idzie o Lucasa , to legendarny twórca cyklu pojawił się na planie w celach prywatnych, ale że kręcono akurat jedną z kluczowych scen w kokpicie Sokoła Millenium, zaintrygowany został na jakieś pięć godzin, wpatrując się w monitory. Koniec końców wymienił się z Howardem wskazówkami co do zachowania Hana w tejże scenie i to właśnie jego wersja została włączona do filmu. Fajnie?Przypomnijmy: w czerwcu ubiegłego roku - na miesiąc przed zakończeniem prac na planie - z powodu niemożliwych do pogodzenia "różnic artystycznych" LucasFilm zwolnił Phila Lorda Christophera Millera ze stanowisk reżyserówPremierę widowiska zaplanowano na 25 maja 2018 roku. Autorami scenariusza są Lawrence Jon Kasdanowie. Rolę młodego Hana Solo gra Alden Ehrenreich , a partnerują mu Woody Harrelson