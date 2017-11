Louis C.K.: Oskarżenia wobec mnie są prawdziwe

Getty Images © Ben Gabbe



Wczoraj informowaliśmy o artykule "New York Times", w którym pięć kobiet oskarżyło słynnego komika Louisa C.K. o molestowanie seksualne. Według ich zeznań artysta miał zapraszać kobiety do siebie, na miejscu pytał je, czy może pokazać im penisa, po czym rozbierał się i masturbował się przed nimi. Louis C.K. odpowiedział na te zarzuty. Przyznał, że są one prawdziwe.W specjalnym oświadczeniu stwierdził, że nadużywał swojej pozycji. Kiedy dopuszczał się tych czynów, usprawiedliwiał się tym, że przecież zawsze pytał się o zgodę. Zdaje jednak sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której on był idolem, sławną postacią, takie pytanie ma inną wartość, stawiając kobiety w trudnym położeniu. Pełną treść oświadczenia znajdziecie TUTAJ Reakcja Hollywood była natychmiastowa. The Orchard ogłosiło, że nie jest już dystrybutorem filmu, który Louis C.K. wyreżyserowało według własnego scenariusza. Obraz miał wejść do kin 17 listopada.HBO zapowiedziało usunięcie ze swoje platformy projektów sygnowanych nazwiskiem artysty.Netflix zrezygnowało z produkcji specjalnego programu stand-upowego, którego gwiazdą miał być Louis C.K. Był to drugi specjalny program, pierwszy miał swoją premierę wiosną.FX Networks i FX Production w trybie natychmiastowym rozwiązali współpracę producentką z komikiem, który był producentem kilku seriali m.in.:TBS zawiesiło produkcję animowanego serialu, który Louis C.K. stworzył wspólnie z Albertem Brooksem . Panowie mieli też użyczyć głosu dwójce głównych bohaterów.Universal Pictures ogłosiło, że komik nie użyczy głosu postaci Maksa w animacjiAktora porzucili również jego agenci i reprezentantka prasowa.