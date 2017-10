Luc Besson ma już scenariusz "Lucy 2"

W trakcie spotkania z prasą prezes studia EuropaCorp zdradził, że trwają prace na kontynuacją. Scenariusz filmu pióra Luca Bessona jest już podobno gotowy.Oryginał z 2014 roku okazał się niespodziewanym przebojem, zarabiając na całym świecie 458 milionów dolarów przy budżecie rzędu 40 milionów. Tytułowa bohaterka ( Scarlett Johansson ), mieszkająca na Tajwanie studentka, zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja chemiczna rzeczywiście przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości... Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej - powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.Nim Besson zabierze się za, nakręci inny anglojęzyczny film akcji z kobietą w roli głównej. Zdjęcia ruszają już w przyszłym miesiącu. Budżet wyniesie 30 milionów dolarów.Po spektakularnej klapie finansowej ostatniego dzieła Bessona (223 mln. wpływów przy 180-milionowym budżecie), EuropaCorp nie zamierza więcej realizować superprodukcji. Studio postanowiło wrócić do sprawdzonego modelu - będzie kręcić filmy akcji i science fiction z budżetami nieprzekraczającymi 35 milionów.