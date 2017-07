Luc Besson ma już scenariusz "Valeriana 2"

Getty Images © Alberto E. Rodriguez







Choćzadebiutuje w kinach dopiero w najbliższy piątek, reżyser Luc Besson już ma w planach kolejne części.W rozmowie z portalem The Nerdist Francuz oznajmił:Reżyser dodał, że dla zabawy mógłby napisać nawet 15 scenariuszyNowe dzieło Bessona to najdroższy film w dziejach europejskiej kinematografii. Jego budżet wyniósł prawie 200 milionów dolarów.Tytułowy bohater ( Dane DeHaan ) oraz Laurelina ( Cara Delevingne ) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni za utrzymanie porządku na terytoriach zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście Tysiąca Planet – kulturowym i politycznym centrum galaktyki – przyjdzie im zmierzyć się ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu całego wszechświata.Polską premierę zaplanowano na 4 sierpnia.