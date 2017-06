Lucas Hedges będzie się leczyć z homoseksualizmu

Młoda gwiazda Lucas Hedges zagra główną rolę w filmie Joela Edgertona ) zatytułowanym. W rolach drugoplanowych być może zobaczymy Nicole Kidman Film powstanie na bazie opublikowanych wspomnień Garrarda Conleya. Jest on synem pastora wychowanym w konserwatywnym miasteczku w Arkansas. Kiedy jego rodzice dowiedzieli się, że jest gejem, wyoutowali go publicznie i zmusili do uczestnictwa w programie Love in Action. Bojąc się, że straci rodzinę, przyjaciół i swoją wiarę, zgodził się poddać chrześcijańskiej terapii leczącej z homoseksualizmu. Ta jednak okazała się nieskuteczna. Zamiast zostać hetero, Garrard odkrył swoją prawdziwą tożsamość i dowiedział się, co naprawdę oznacza bycie gejem w konserwatywnym środowisku. Hedges oczywiście wcieli się w postać Conleya. Kidman Crowe mieliby zagrać jego rodziców. Edgerton jest nie tylko reżyserem filmu, ale również autorem scenariusza.