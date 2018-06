Lucy Liu w dramacie w reżyserii Matthew Lillarda

Getty Images © Jemal Countess

) i Thomas Sadoski ) zagrają główne role w romansie. Za kamerą stanie aktor Matthew Lillard Będzie to opowieść o Paulu i Leah, dwójce ludzi uwikłanych w pozamałżeński romans. Świadomi, że ich układ jest nie do utrzymania, postanawiają wynająć dom na weekend i po raz ostatni uciec od codzienności, zanim rozstaną się na dobre. Ale w trakcie wypadu Paul wyznaje Leah, że w tajemnicy przed nią porzucił żonę, przeprowadził się i zaczął życie od nowa, a podczas weekendu ma zamiar przekonać kobietę do zostania z nim. Leah będzie musiała podjąć trudną decyzję.Scenariusz napisał Jeffrey W. Ruggles. Zdjęcia ruszają na początku przyszłego roku.