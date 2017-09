Lukas Moodysson reżyserem skandynawskiego serialu HBO

Getty Images © Tim P. Whitby



Po czteroletniej przerwie Lukas Moodysson ) wraca do reżyserii. Ale nie do kina. Jego najnowszym projektem jest bowiem serial komediowy.będzie pierwszą skandynawską produkcją HBO. Serial składać się będzie z ośmiu 45-minutowych odcinków. Zdjęcia planowane są na przyszły rok, a premiera na 2019.Tyłowy bohater serialu to 28-letni psycholog dziecięcy, który porzuca Sztokholm i zamieszkał w leśnej chatce położonej niedaleko małego miasteczka. Gösta jest najmilszą osobą na świecie, zawsze chętną do pomocy. Czasem jego pomoc daje pozytywne rezultaty, czasem nie.