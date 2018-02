Młoda Meksykanka główną bohaterką "Terminatora 6"

W sieci pojawiły się informacje dotyczące głównej postaci widowiska SF. Jeśli im wierzyć, to będzie nią Dani Ramos.Jest ona młodą kobietą pochodzącą ze stolicy Meksyku. Ma nieco ponad 20 lat i optymistyczną naturę, co pozwala jej dostrzegać promień nadziei nawet w najmroczniejszej sytuacji. Pochodzi z niezamożnej rodziny, jest niezależna, ale zarazem mocno związana ze swoją rodziną. Jest też inteligentna, ale wiedzę zdobyła raczej na ulicy, a nie z książek.Zdjęcia domiały się rozpocząć już w marcu. Tak się jednak nie stanie. Podobno powodem tego jest fakt, że wciąż nie wybrano aktorki, która zagra Dani.Według niepotwierdzonych doniesień, prace na planieruszą dopiero w maju, a może nawet w czerwcu. Twórcy planują zaskakująco długi okres zdjęciowy - aż do listopada. Internauci uznają to za dobry znak i wskazówkę, że w widowisku wykorzystanych zostanie dużo praktycznych efektów oraz kręconych będzie sporo scen kaskaderskich, co zawsze zajmuje więcej czasu.W obsadzie filmu są zarówno Arnold Schwarzenegger , jak i i Linda Hamilton . Za kamerą stanie Tim Miller , który współpracuje przy tym filmie z twórcą cyklu Jamesem Cameronem na razie ma wyznaczoną premierę na styczeń przyszłego roku. Film będzie kontynuował wątki wyłącznie z widowisk, z którymi związany był Cameron