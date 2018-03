Młoda gwiazda "Logana" w ekranizacji "Mrocznych materii"

BBC jest w końcu gotowe do realizacji serialu, który został zapowiedziany jeszcze w 2015 roku. Właśnie ogłoszono, kto będzie gwiazdą projektu. Angaż otrzymała Dafne Keen , którą oczywiście wszyscy kojarzą z roli w komiksowym widowiskuZa kamerą serialu stanie Tom Hooper , reżyser. Negocjacje z nim trwały od dłuższego czasu, ponieważ jednocześnie pracuje on nad musicalemdla Working Title. Nie było więc jasne, czy uda się zgrać terminy.będzie ośmioodcinkową ekranizacją słynnego cyklu Philipa Pullmana . Składają się na niego trzy książki: "Zorza północna", "Magiczny nóż" i "Bursztynowa luneta". Opowiadają one o Lyrze, wychowanej w środowisku akademickim Oksfordu dziewczynie, która postanawia zrozumieć istotę tajemniczej materii o nazwie Pył. Tom pierwszy doczekał się kinowej wersji pod tytułem, ale film nie spotkał się z przychylnością fanów.Scenariusz serialu przygotował Jack Thorne ).