Młody Aragorn bohaterem 1. sezonu "Władcy Pierścieni"

Wszystko wskazuje na to, że najdroższy serial świata zacznie się znacznie wcześniej, niż mogliśmy się tego spodziewać. Jak podaje na Twitterze portal The One Ring, pierwszy sezon miliardowej produkcji Amazonu inspirowanej trylogiąskupi się na postaci młodego Aragorna.To zaś oznacza, że akcja pierwszego sezonu zacznie się około 70 lat przed początkiem wyprawy Drużyny Pierścienia. Aragorn urodził się bowiem w 2931 roku Trzeciej Ery. W wieku 20 lat Elrond, który go wychowywał Rivendell, wyjawił mu jego prawdziwą tożsamość - to, że jest szesnastym wodzem Dunedainów Północy, spadkobiercą Elendila. W tym samym czasie zakochał się w Arwenie, córce Elronda. Ten sprzeciwiał się ich związkowi i postawił warunek: Aragorn będzie mógł poślubić Arwenę dopiero, kiedy zostanie królem zjednoczonego Arnoru i Gondoru.Aragorn wyruszył w świat i walczył z poplecznikami Saurona. W 2956 po raz pierwszy spotkał Gandalfa. W 2980 roku zniszczył flotę Korsarzy z Umbaru. Na początku czwartego millennium rozpoczął poszukiwania Golluma, którego ostatecznie udało mu się schwytać w 3017 roku. Rok później spotkał Froda, Powiernika Pierścienia.Każdy lud w Śródziemiu miał inne imię dla Aragorna. Kiedy w 3019 roku Trzeciej Ery stał się pierwszym władcą Odnowionego Królestwa, przyjął imię Elessara.W kinowym cyklu Aragorna grał Viggo Mortensen Serial Amazonu ma składać się z pięciu sezonów.