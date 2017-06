Młodzi i Film 2017: wydarzenia towarzyszące

Poniżej prezentujemy Wam listę wydarzeń towarzyszących festiwalowi Młodzi i Film, który już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się w Koszalinie.Na 36. festiwalu Młodzi i Film z projektem #NCKFwdrodze obecne jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Program skierowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą filmową. Uczestnicy wcielają się w rolę dziennikarzy i podczas wyjazdów studyjnych na najważniejsze filmowe imprezy w Polsce poznają tajniki pracy na festiwalach. Aktywna praca reporterska jest połączona z cyklem szkoleń przygotowujących do tworzenia relacji pisemnych, audiowizualnych i fotograficznych. Relacje będzie można na bieżąco śledzić na stronach NCKF (http://nckf.pl/).Koordynatorami projektu i prowadzącymi zespół redakcyjny są członkowie zespołukreatywnego Narodowego Centrum Kultury Filmowej: Malwina Czajka i Przemysław Glajzner.Narodowe Centrum Kultury Filmowej powołane zostało w roku 2015 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łódź, oddział instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Po zakończeniu inwestycji będzie centralnym w Polsce i unikatowym w tej części Europy ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym dla osób zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną.MALWINA CZAJKAFilmoznawczyni, specjalistka ds. Upowszechniania Kultury Filmowej NCKF. Pomysłodawczyni i organizatorka Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Od dwóch lat współpracuje ze Szkołą Filmową w Łodzi. Prowadzi autorskie warsztaty Akademia Animatora Kultury. Ponad trzy lata była managerką studia dźwiękowego TOYA Studios.PRZEMYSŁAW GLAJZNERFilmoznawca, specjalista w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej NCKF; organizator i pomysłodawca Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. W ramach działalności festiwalu programuje Kino Szkoły Filmowej w Łodzi. Przez kilka lat kierował Kinem 3D Wytwórnia. Wieloletni współpracownik festiwalu Camerimage. Interesuje się dystrybucją i marketingiem filmowym.3000 eksplikacji, ponad 60 zrealizowanych filmów, 25 sponsorów, kilkudziesięciu partnerów konkursu, ponad stu jurorów, wysokie nagrody pieniężne, nietuzinkowe finałowe prace i młodzi twórcy z impetem wchodzący na rynek reklamowy i filmowy, nagradzani prestiżowymi nagrodami także poza granicami Polski – to krótkie podsumowanie czterech edycji Papaya Young Directors, jedynego tego typu konkursu dla młodych reżyserów.Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalnych twórców jak i amatorów. Projekt powstał z potrzeby znalezienia nowych, młodych i kreatywnych twórców, chęci dania im możliwości pracy, wejścia na rynek reklamowy i filmowy. Założeniem konkursu jest współpraca przedstawicieli środowiska filmowego i reklamowego. Młodzi reżyserzy otrzymują od organizatorów budżet, wsparcie produkcyjne, postprodukcyjne i nadzór merytoryczny. Prace ocenią dyrektorzy kreatywni agencji reklamowych i autorytety filmowe.Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Papaya Films, niezależny dom produkcyjny, z biurami w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku. Więcej informacji na: www.papayayoungdirectors.com.Podczas spotkania organizatorzy opowiedzą o idei konkursu, a finalista o tym, jak wyglądała jego z nim przygoda. Zobaczymy też zwycięskie filmy.Jak sprawić, żeby koproducent, inwestor, partner w biznesie filmowym czy każdym innym… zakochał się w Waszym pomyśle? Jaką rolę odgrywa perfekcyjna prezentacja, a jaką mowa ciała i dobra komunikacja? Jak się przygotować? Wystąpienia publiczne, prezentacje, pitche to powoli niemalże biznesowa codzienność (także w świecie filmowym). A jednak dla wielu wciąż są wyzwaniem. Wychodząc przed publiczność popełniamy mnóstwo błędów – mówimy zawile, chaotycznie, bez pomysłu, często siląc się na dowcip lub przesadnie środowiskowy język. Efekt jest tani i choćbyśmy mieli najlepszy pomysł, pies z kulawą nogą nie zwróci na nas uwagi. A nikt przecież nie chce być zapamiętany jako ten, który „niemiłosiernie przynudzał i gubił się w zeznaniach”. Celem jest to, aby Ci do których kierujemy nasze słowa nas wysłuchali, zrozumieli (SIC!) i zapamiętali. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić?Porozmawiamy o tym jak pracować na strukturą naszych prezentacji oraz nad własnym przygotowaniem. Jakich błędów się wystrzegać i jaki trening jest najlepszy tak, aby finalnie „uwieść” słuchaczy. Po spotkaniu będzie możliwość umówienia się na konsultację indywidualną (liczba miejsc ograniczona).ANNA SZCZERBIŃSKAAbsolwentka Szkoły Pantomimy i Tańca w Katowicach oraz Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie, a także podyplomowej Szkoły Reportażu i Dokumentu przy Collegium Civitas, podyplomowego Wydziału Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Studium Coachingu na Uczelni Łazarskiego. Dużo mówi – obecnie także jako PR & Communication Manager w firmie Heliograf, często mówi o mówieniu, ale przede wszystkim słucha.Obecnie poza coachingiem pracuje nad projektami filmowymi i teatralnymi.Jak wygląda praca selekcjonera Sundance Film Festival? Czego szukają? Na co zwracają uwagę? Co robić, a czego nie robić podczas zgłaszania swojego filmu? Jakie projekty mają szanse znaleźć się w programie tego najbardziej prestiżowego festiwalu kina niezależnego na świecie? I przede wszystkim: co buduje rangę i znaczenie Sundance? Czy to tylko festiwal? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzą podczas spotkania z uczestnikami 36. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film Kim Yutani i Dilcia Barrera, selekcjonerki Sundance Film Festival.Sundance Film Festival to największy festiwal filmów niezależnych w USA. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1978 roku. W programie festiwalu w ciągu czterech ostatnich edycji pokazywane były cztery krótkometrażowe dokumenty ze Studia Munka – SFP: „Gwizdek” Grzegorza Zaricznego (Grand Prix 2013), „Punkt wyjścia” Michała Szcześniaka, „Obiekt” Pauliny Skibińskiej (Nagroda Specjalna Jury 2015) oraz „Więzi” Zofii Kowalewskiej. Ponadto laureatami Sundance są także polskie pełnometrażowe debiuty fabularne: „Córki dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej i „Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka.Spotkanie poprowadzi Zofia Jaroszuk.DILCIA BARRERAOd 2007 roku związana z wieloma festiwalami filmowymi, m.in. Los Angeles Film Festival, Outfest, AFI FEST czy Filadelfia FF. Obecnie jest selekcjonerką konkursów filmów krótkometrażowych Sundance FF.KIM YUTANIByła dyrektor artystyczną i programową Outfest Los Angeles. Od 2006 roku związana z Sundance, dla którego programuje zarówno konkursy pełnometrażowe, jak i krótkometrażowe. Wcześniej pracowała jako krytyk filmowy oraz dziennikarka.Adaptacja/inspiracja/cytat to częste hasła, z którymi spotykają się twórcy. Czy oparcie filmu na motywach popularnego opowiadania jest dozwolone? Kiedy można je nazwać adaptacją, a kiedy mamy do czynienia z inspiracją? Czy inspirując się można naruszyć cudze prawa? Czy i kiedy konieczne jest uzyskanie zgody, aby nie narażać się na zarzut naruszenia praw? Na powyższe pytania odpowie adwokat i rzecznik patentowy Klaudia Błach-Morysińska z kancelarii Zaborski & Morysiński.KLAUDIA BŁACH-MORYSIŃSKAAdwokat, rzecznik patentowy. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, prawie reklamy oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami i urzędami polskimi, jak również przed organami międzynarodowymi. Autorka licznych publikacji i wykładowca z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Członek Komisji Legislacji oraz Komisji Aplikacji przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, PTMG oraz AIPPI (Design Commitee), INTA, ECTA (Law Commitee).Ten aspekt branżowych relacji obrósł już legendą. Producent kontra reżyser? Czy tak musi być? Czy tak być powinno? A może to mit, niesprawiedliwy stereotyp, fałszywy trop? Jaka faktycznie rola spoczywa na producencie? Czego oczekuje od niego reżyser? Czego spodziewają się po sobie obie strony? Partnerstwo czy przeciąganie liny? To kwestie i zagadnienia, które właściwie od początku reformy kinematografii nie znikają z publicznych, i nie tylko, dyskusji oraz sporów. Jak naprawdę zrobić wspólnie film? Jak pomóc sobie nawzajem, zachowując tożsamość, twórczą niezależność, szacunek oraz zrozumienie? O roli i zadaniach producenta kreatywnego oraz reżysera w procesie powstawania filmów – odwołując się do własnych doświadczeń, a także prezentując rozwijane w Szkole Wajdy projekty – rozmawiać będą kursanci programów edukacyjnych Fundacji Szkoła Wajdy: autorka poświęconego Zdzisławowi Beksińskiemu „Pars pro toto” Katarzyna Łęcka, a także Marta Szarzańska, Natalia Łodygowska, Maciej Marczewski oraz Artur Wyrzykowski. W spotkaniu udział weźmie również Katarzyna Madaj-Kozłowska, koordynator skierowanego do producentów kursu Development Kreatywny, dyrektor Fundacji Szkoła Wajdy i Wajda Studio.Rozmowę poprowadzi Artur Cichmiński.Konsultant nie skrytykuje, nie uleczy ani nie przepisze twojego tekstu. Nie będzie narzucał swoich pomysłów, ani cenzurował twoich fantazji. Nie powie ci jak ma być. Mówimy o sztuce, a nie o nauce ścisłej, gdzie raz udowodniona teza staje się prawdą. Konsultant będzie twoim partnerem w tej fascynującej, ale jakże wyczerpującej podróży, jaką jest napisanie scenariusza filmu fabularnego. Zada ci dziesiątki pytań, by dotrzeć do sedna opowieści i pomóc odkryć pełny potencjał drzemiący w pomyśle.W jakiej chwili warto podjąć współpracę z konsultantem scenariuszowym i czym różni się ona od pracy ze script doctorem i opiekunem artystycznym? Dlaczego konsultanci przykładają tak wielką wagę do dyskusji oraz budowania partnerskiej relacji zarówno ze scenarzystą i producentem filmu?W ramach panelu trójka konsultantów oraz twórców rocznego programu rozwoju tekstów Atelier Scenariuszowe – Anna Bielak, Filip Kasperaszek i Aleksandra Świerk – opowie o nieco innym podejściu do pracy ze scenarzystą, niż to, które praktykuje się w Polsce od lat.Serdecznie zapraszamy scenarzystów, reżyserów, producentów oraz wszystkie osoby zainteresowane okresem developmentu.Rozmowę poprowadzi Anna Serdiukow.LITERATURA A KINO GATUNKOWE. DEBATAHotel Meduza/24 czerwca, godz. 11.30Czy literatura może być źródłem scenariuszy dla reżysera, który pracuje w obszarze kina gatunkowego? W USA, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii najprężniejsze studia i producenci bardzo blisko współpracują z wydawnictwami i pisarzami. Prawa do bestsellerów nabywają często, zanim te trafią na księgarskie półki. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Jaki potencjał dla kina gatunkowego niesie współpraca między autorem i filmowcem?Historyczne doświadczenie Polskiej Szkoły, bazującej na wymianie pomiędzy filmowcami i literatami, a także wzory współpracy w Zespołach Filmowych powinny być dla nas inspiracją. Współpraca może odbywać się na wielu poziomach. Nawet jeśli pisarz nie jest scenarzystą, to jest przecież autorem książek, z których czerpać można fabułę, opowieść, zagadkę kryminalną, dramat psychologiczny, intrygę – pomysły.Dziś światy literatury i filmu w Polsce zdają się funkcjonować odrębnie, acz zdarzają się wyjątki. Debata na Festiwalu Młodzi i Film ma przede wszystkim za zadanie spotkać pisarzy i reżyserów. Jak autorzy wspominają projekty, nad którymi już pracowali z filmowcami? Jak tę współpracę ocenia druga strona? Gdzie leżą największe wyzwania? Co kino ma do zaoferowania literaturze? A co literatura – kinu?W spotkaniu udział wezmą: Mariusz Czubaj, Anna Fryczkowska, Bartosz M. Kowalski, Borys Lankosz, Ziemowit Szczerek, Marcin Wroński. Rozmowę poprowadzi Max Cegielski.Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC i Magazyn „FilmPRO” zapraszają na warsztaty operatorskie prowadzone przez Arkadiusza Tomiaka.Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zgłębiać tajniki sztuki operatorskiej w warunkach profesjonalnego planu zdjęciowego. Warsztaty prowadzone będą na najnowszych kamerach RED Helium z wykorzystaniem najlepszego sprzętu oświetleniowego. Oświetlenie planu filmowego, świadome budowanie kadru, dobieranie odpowiednich ogniskowych obiektywu, ruch kamery – na przykładzie własnych doświadczeń filmowych Arkadiusz Tomiak opowie, jakimi środkami wyrazu dysponuje autor zdjęć oraz w jaki sposób może je twórczo wykorzystywać.Partnerami technologicznymi warsztatów są firma Heliograf i creativetools.pl (marka firmy Janusz Rupik PVP).ARKADIUSZ TOMIAKAbsolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Autor zdjęć do krótkich metraży, dokumentów, teatrów telewizji, seriali i filmów fabularnych. Współpracował m.in. z Janem Jakubem Kolskim, Michałem Rosą, Ryszardem Brylskim, Konradem Niewolskim, Januszem Kamińskim, Feliksem Falkiem, Juliuszem Machulskim, Adrianem Pankiem, Marcinem Krzyształowiczem, Bodo Koxem czy Waldemarem Krzystkiem. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody PSC – Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych – za zdjęcia do „Obławy” i „Karbali”. Za obydwa filmy został również uhonorowany PNF Orzeł. Był nagradzany za zdjęcia na wielu festiwalach, m.in. na Camerimage, w Gdyni i Koszalinie.„WOŁYŃ”: ROLA AUTORA ZDJĘĆ W BUDOWANIU FILMOWEJ NARRACJISpotkanie z Piotrem Sobocińskim Jr., który za zdjęcia do filmu „Wołyń” otrzymał PNF Orzeł 2017, Nagrodę za zdjęcia na FF w Gdyni oraz nominację do Nagrody PSC 2017.Kino Kryterium/24 czerwca, po projekcji filmu „Wołyń” o godz. 13.30„Wołyń” to jedna z największych i najdroższych polskich produkcji ostatnich lat. Film realizowano przez ponad 80 dni zdjęciowych, podczas wszystkich pór roku. Twórcy z niezwykłą dbałością o szczegóły chcieli oddać realia z czasów II wojny światowej. Jednocześnie znaczna część zdjęć powstawała w plenerach, a także nocą. Stanowiło to ogromne wyzwanie. Piotr Sobociński Jr. opowie publiczności o procesie powstawania filmu z punktu widzenia autora zdjęć. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz unikatowych zdjęć z planu i materiałów przybliżających widzom proces przygotowań do filmu, jego produkcji, a także prac postprodukcyjnych.Organizatorami spotkania są Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC i Magazyn „FilmPRO”.PIOTR SOBOCIŃSKI JR.Ur. w roku 1983. Absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego etiuda studencka „Zima” została nagrodzona Złotą Kijanką na festiwalu Camerimage. Jako autor zdjęć współpracował m.in. z Wojciechem Smarzowskim („Róża”, „Drogówka”, „Wołyń”), Ryszardem Bugajskim („Układ zamknięty”), Łukaszem Palkowskim („Bogowie”) czy Urszulą Antoniak („Strefa nagości”). Wielokrotnie nominowany do Nagrody PSC i PNF Orzeł. Obydwie nagrody otrzymał za zdjęcia do „Bogów”. Obecnie pracuje nad filmem „Podwójny Ironman” Łukasza Palkowskiego.WYSTAWYWernisaż wystawy „Andrzej Wajda 40/90” miał miejsce 1 września 2016 roku, kilka miesięcy po 90. urodzinach Mistrza. Plenerowa ekspozycja, w porządku chronologicznym, prezentuje wszystkie jego filmy fabularne: od „Pokolenia”, debiutu z 1954 roku, aż do jego ostatniego dzieła – „Powidoków”. Na planszach obok fotosów, werków i plakatów, znajdują się fotokody odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów. Nad wystawą pracowali m.in. Natalia Chojna, Robert Jaczewski i Ola Kot. Autorem tekstów jest prof. Krzysztof Kornacki. Wystawa powstała z inicjatywy i środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zrealizowana została przez Filmotekę Narodową we współpracy z wieloma instytucjami – przede wszystkim studiami filmowymi: Kadr, Zebra, Tor, a także CRF, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha i Muzeum Kinematografii w Łodzi.Zanurzmy się w świecie „Niebieskiego pokoju” Tomasza Siwińskiego. Zobaczmy, jak pomysł przekształca się w film. „Pamiętam, że przyśnił mi się sen we śnie” – wspomina twórca.. „Obudziłem się, lecz naprawdę spałem nadal. Było w tej wizji coś, co głęboko mnie dotknęło i domagało się wyjścia z mojej głowy, opowiedzenia innym. Ale zwerbalizowane sny tracą swoją esencję. To specyficzne połączenie emocji i obrazów nie jest przekładalne na słowa. Film jednak pozwala, abyśmy śnili jeden sen. Ostatecznie ze wspomnianej wizji do końcowego scenariusza przetrwała jedna scena, ale myślenie o niej stanowiło impuls, bez którego film w takiej formie by nie powstał”.Animację zainspirowała również śpiączka, w którą przed śmiercią zapadł ojciec reżysera. „Zastanawiałem się, co wtedy czuł, co widział. Czy miał sny?” – mówi artysta. „Oczywiście fakt ten nie mógł mieć odbicia w filmie jeden do jednego. To osobiste doświadczenie, wszystkie nasze doświadczenia, są filtrowane przez nasz umysł, interpretowane w taki sposób, by w odpowiedzi na rzeczywistość stworzyć mającą dla nas sens opowieść... i być może podzielić się nią z innymi”.Ur. w roku 1982 w Koszalinie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie oraz w Pracowni Filmu Animowanego prof. Jerzego Kuci. Autor studenckich animacji „Telewizor” i „Mały czarny kwadrat”. Nagradzany w Polsce i za granicą „Niebieski pokój” jest jego debiutem. Premiera filmu odbyła się na MFF w Cannes. Obecnie twórca rozwija projekt pełnometrażowy.