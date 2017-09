MEGAŚRODY w Multikinie z biletami za 14,90 zł

MEGAŚRODY to kolejna propozycja dla wszystkich kinomanów zainteresowanych niższą ceną biletów. Najnowsza oferta Multikina zastąpi "Środy z Orange". Bilety na środowe seanse w specjalnej cenie będą dostępne dla wszystkich widzów.Wybierając MEGAŚRODY, będzie można zakupić dowolną ilość biletów - każdy za 14,90 zł, na wybrany seans 2D lub 3D wyświetlany w środy w kinach sieci Multikino na terenie całego kraju. W przypadku seansów 3D cenę 14,90 zł należy powiększyć jedynie o dopłatę za okulary niezbędne do obejrzenia filmu w technologii 3D. Oferta MEGAŚRODY obejmuje także wszystkie środowe seanse Multikina VR by Samsung, czyli projekcje w technologii VR, na które zaprasza warszawskie Multikino Złote Tarasy.Bilety na MEGAŚRODY można nabyć w kasie kin sieci Multikino, poprzez www.multikino.pl lub aplikację Multikino dostępną dla telefonów komórkowych z systemem Android, Windows Phone oraz iOS.Wprowadzenie oferty MEGAŚRODY zbiegnie się z pojawieniem na dużym ekranie wielu, długo oczekiwanych premier. Miłośnicy horrorów nie mogą przegapić filmu– najnowszej ekranizacji powieści Stephena Kinga . Z koleito doskonała okazja do wspólnego wyjścia do kina dla całej rodziny. Na ekranie pojawi się ponadto sequel szpiegowskiej komedii. Polskie kino zaprezentuje kontrowersyjnyw reżyserii jeszcze bardziej kontrowersyjnego Patryka Vegi . Październik przywita fanów klasyki kina sequelem Ryanem Goslingiem w rolach głównych, a wielbiciele powieści Jo Nesbø ucieszą się na premierę. Miłośnicy komiksów z pewnością obejrzą. W ramach rodzinnego wypadu do kina koniecznie należy wybrać się na pełną humoru animację